  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Д планирует сохранить Санчо на следующий сезон
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Д планирует сохранить Санчо на следующий сезон

Германия
(1 голосов)

Англичанин собирался вернуться в АПЛ

Боруссия Д планирует сохранить Санчо на следующий сезон
Новина українською

Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что в его клубе не ожидают ухода вингера Джейдона Санчо в летнее трансферное окно.

"На прошлой неделе у нас были кое-какие проблемы с Джейдоном (по причине штрафа за стрижку), но теперь все это улажено. С тех пор он уже провел отличный матч и потрудился на славу. Он невероятно важен для нас.

В данный момент мы предполагает, что он останется и будет играть за "Боруссию" в следующем сезоне. Что касается слухов насчет "Ливерпуля", то я могу сказать, что в них нет правды", — цитирует Келя Manchester Evening News.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...