Боруссия Д планирует сохранить Санчо на следующий сезон

Директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель заявил, что в его клубе не ожидают ухода вингера Джейдона Санчо в летнее трансферное окно.

"На прошлой неделе у нас были кое-какие проблемы с Джейдоном (по причине штрафа за стрижку), но теперь все это улажено. С тех пор он уже провел отличный матч и потрудился на славу. Он невероятно важен для нас.

В данный момент мы предполагает, что он останется и будет играть за "Боруссию" в следующем сезоне. Что касается слухов насчет "Ливерпуля", то я могу сказать, что в них нет правды", — цитирует Келя Manchester Evening News.