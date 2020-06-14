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Марко Розе: Мы пропустили необязательные голы в матче с Баварией
Наставник подвёл итоги поединка
Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе прокомментировал поражение от "Баварии" (1:2).
"Мы пропустили необязательные голы и сами забили на несколько меньше. Если хочешь зацепиться в Мюнхене за очки, то должен реализовывать свои моменты. Это "Бавария" Мюнхен, которая до самого конца верит в успех. Это именно то, что должны в себе выработать и мы", – цитирует наставника сайт "Баварии".
Благодаря очередным набранным трем очкам вчера "Бавария" находится всего в одной победе от того, чтобы гарантировать себе титул.