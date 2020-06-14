Бундеслига. Аугсбург выиграл у Майнца матч за шесть очков

Противостояние “Майнца” с “Аугсбургом” в 31-м туре Бундеслиги можно назвать “матчем за шесть очков” в прямом и переносном смысле. Перед игрой команды были соседями в турнирной таблице. “Аугсбург” опережал зону вылета на четыре очка, “Майнц” – на три.

Отличительная особенность “Аугсбурга” в сезоне 19/20 – команда часто забивает ранние голы, но много пропускает во втором тайме. Сегодня тренд был подтвержден только на половину. Флориан Нидерлехнер вывел “Аугсбург” вперед уже на 43-й секунде, проявив чудеса гибкости в штрафной “Майнца”. Это третий гол “Аугсбурга” в сезоне, забитый на первой минуте.

Быстро забитый гол удобен игровому стилю “Аугсбурга”. “Die Fuggerstädter” меньше всех в лиге владеют мячом. И сегодня “Майнц” превзошел “Аугсбург” практически по всех компонентах – владение, удары, угловые, офсайды, количество точных передач. “Аугсбург” больше фолил и пробежал больше километража.

При этом оборонительный перформанс “Аугсбурга” нельзя назвать образцовым. “Майнц” создал немало хороших голевых моментов и превзошел соперника по показателю xG. Однако у хозяев были серьезные проблемные с реализацией, отменный матч провел кипер “Аугсбурга” Андреас Люте.

“Аугсбург” выборол, по-другому и не скажешь, эту победу и оторвался от зону вылета. “Майнц” рискует ввязаться в гонку с “Фортуной” и “Вердером” за сохранение места в элите.

Бундеслига, 31-й тур. Майнц, “Опель-Арена”

“Майнц” – “Аугсбург” 0:1

Гол: Нидерлехнер 1

“Майнц”: Мюллер – Мвене (Баку 46), Сен-Жюст, Ньякате, Брозински – Баррейро (Боэтиюс 65), Латца (Фернандеш 77) – Озтуналы (Салаи 77), Квайсон, Авонийи (Онисиво 23) – Матета

“Аугсбург”: Люте – Макс, Удуохай, Гауэлеу, Фрамбергер (Едвай 70) – Груэсо (Оксфорд 78), Хедира – Варгас, Рихтер (Финнбогасон 62), Саренрен-Базее (Хан 62) – Нидерлехнер (Левен 71)

Предупреждения: Баррейро 41, Фернандеш 90+3 – Удуохай 45, Груэсо 45+2, Саренрен-Базее 62, Фрамбергер 68