Бундеслига. Шальке упустил победу над Байером

“Шальке” остается одной из трех команд Бундеслиги, которые еще ни разу не выиграли после возобновления чемпионата (еще две “Падерборн” и “Кельн”). Более того, серия без побед “Шальке” длится уже 13 матчей. В последний раз “кнаппен” побеждали в первом туре второго круга, когда на “Фельтинс-Арене” была переиграна “Боруссия” Менхенгладбах. С тех пор только ничьи или поражения.

Сегодня “Шальке” был максимально близок к тому, чтобы прервать эту неутешительную для себя серию. Дэвид Вагнер не мог рассчитывать на нескольких игроков основы, поэтому место в старте получили воспитанники клуба Нассим Бужеляб и Ахмед Кутуджу (по 20 лет), дебютировал за первую команду 19-летний Джан Боздобан. Кроме того, Вагнер решил вернуться к истокам и сыграл против “Байера” по схеме 4-4-2.

Это работало. Леверкузен получил владения и территорию, но практически не создавал шансы у ворот Нюбеля из-за плотной игры “Шальке” в обороне. Игроки “кнаппен” сыграли с удивительной для себя концентрацией и полностью выключили из игры Кая Хавертца, вернувшегося в состав “Байера” после травмы.

За свои старания игроки “Шальке” были вознаграждены сомнительным пенальти. Мяч попал в руку Тапсобы после кросса Миранды, но защитника “Байера” подталкивал в спину форвард “Шальке” и он не успел увернуться. Одиннадцатиметровый точно исполнил Калиджури.

У “Байера” мало что получалось в позиционной игре и свидетельством бессилия Леверкузена в атаке было то, единственная угроза воротам Нюбеля создавалась только кроссами на таргетмена Лукаса Аларио.

Тем не менее, “Байеру” все же удалось забить один гол. Фланговый защитник Венделл смело пошел на мяч в штрафной “Шальке” и выкатил точный пас на Паулиньо. Бек “Шальке” Миранда, желая выбить мяч из-под ног форвард “Байера”, вкатил в его в свои ворота – 1:1.

Не победа, но все равно очень важное очко – “Байер” обошел Гладбах и вернулся в первую четверку.

Бундеслига, 31-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Байер” Леверкузен 1:1

Голы: Калиджури 51 (пен.) – Миранда 81 (авт.)

“Шальке”: Нюбель – Кенни, Кабак, Очипка, Миранда – Калиджури (Меркан 89), Маккенни, Шепф, Боздоган (Беккер 69) – Бужеляб (Хофманн 89), Кутуджу (Грегорич 73)

“Байер”: Градецки – Венделл, Свен Бендер, Тапсоба, Вайзер – Демирбай (Паулиньо 75), Арангис (Баумгартлингер 85) – Диаби, Хавертц (Фолланд 70), Амири (Синкгравен 70) – Аларио

Предупреждения: Кабак 9, Миранда 35, Калиджури 60, Маккенни 61 – Аларио 59