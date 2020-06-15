Немецкий титан: сегодня Оливеру Кану исполняется 51 год

15 июня 1969 года родился немецкий футбольный вратарь Оливер Рольф Кан. С 1987-го по 1994 год Оливер защищал ворота "Карлсруэ", после чего до 2008 года выступал за мюнхенскую "Баварию".

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За карьеру Оливер выиграл 8 титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. Кан является одним из самых успешных немецких игроков в новейшей истории и считается одним из величайших вратарей всех времен.

Немец известен свой эксцентричностью и харизмой. Через 2 года экс-голкипер станет главой мюнхенской "Баварии", войдя в руководство клуба.