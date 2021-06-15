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Немецкий титан: сегодня Оливеру Кану исполняется 52 года
Легендарная личность для Мюнхена
Bayern
15 июня 1969 года родился немецкий футбольный вратарь Оливер Рольф Кан. С 1987-го по 1994 год Оливер защищал ворота "Карлсруэ", после чего до 2008 года выступал за мюнхенскую "Баварию".
За карьеру Оливер выиграл 8 титулов Бундеслиги, 6 Кубков Германии, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. Кан является одним из самых успешных немецких игроков в новейшей истории и считается одним из величайших вратарей всех времен.
Немец известен своей эксцентричностью и харизмой. Через год экс-голкипер станет главой мюнхенской "Баварии", войдя в руководство клуба.
Hoje, nosso Titã completa 51 anos de idade. Nem preciso dizer muita coisa, né? O vídeo fala por si só.— Bayern München Brasil (@MunchenBrasil) June 15, 2020
Parabéns, Oliver Kahn! ????pic.twitter.com/zt7v4q1axY
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