  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Четырехкратный чемпион Германии объявит себя банкротом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четырехкратный чемпион Германии объявит себя банкротом

Германия
(1 голосов)

"Кайзерслаутерн" в беде.

Четырехкратный чемпион Германии объявит себя банкротом
Новина українською

Экс-чемпион Германии "Кайзерслаутерн" сегодня подаст в городской окружный суд заявление о банкротстве, сообщает Kicker.

Некогда славный клуб накопил около 24 млн евро долгов, и эта сумма ежегодно растет еще на 5 млн. При этом чтобы получить лицензию на следующий сезон, "Красным дьяволам" необходимо около 15 млн.

Вплоть до вчерашнего дня боссы "Кайзерслаутерна" вели переговоры о реструктуризации долгов с тремя крупнейшими кредиторами, но в итоге все провалилось, и теперь у клуба не осталось выбора. Ожидается, что официально о банкротстве объявят уже сегодня на пресс-конференции.

Единственная хорошая новость для "Дьяволов" - ранее лига на время карантина отменила пункт о вычете 9 очков у клубов, проходящих через процедуру банкротства. Таким образом, если "Кайзерслаутерн" быстро обретет новых владельцев, у клуба будет шанс избежать понижения в классе. На данный момент "Дьяволы" идут на 12-й позиции в третьем дивизионе, опережая зону вылета на 7 очков.

"Кайзерслаутерн" выигрывал Бундеслигу в 1951, 1953, 1991 и 1998 годах. В разное время за команду выступали такие звезды, как Юрий Джоркаефф, Мирослав Клозе, Михаэль Баллак, Андреас Бреме, Чириако Сфорца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаэль Баллак Мирослав Клозе Юрий Джоркаефф Кайзерслаутерн (Германия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...