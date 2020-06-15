Экс-агент Левандовски: Роберт хотел перейти в Реал, ведь в Мадриде играл Роналду

Агент Цезари Кухарски, который ранее представлял интересы форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, отметил, что его бывший клиент хотел переехать в столицу Испании на определенном этапе своей профессиональной карьеры. Цитирует Цезари Goal.com со ссылкой на Futbolownia.

"В какой-то момент Роберт больше не хотел обновлять контракт с "Баварией". Он хотел перейти в "Реал", ведь в Мадриде играл Роналду. Я убедил поляка, что он должен быть главным нападающим в большом клубе. В "Реале" он бы превзошел Бензема, но я не мог позволить ему перейти в другой клуб в статусе второго номера, учитывая его статус в то время".