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Экс-агент Левандовски: Роберт хотел перейти в Реал, ведь в Мадриде играл Роналду

Германия
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Магнит португальского производства

Экс-агент Левандовски: Роберт хотел перейти в Реал, ведь в Мадриде играл Роналду
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Агент Цезари Кухарски, который ранее представлял интересы форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, отметил, что его бывший клиент хотел переехать в столицу Испании на определенном этапе своей профессиональной карьеры. Цитирует Цезари Goal.com со ссылкой на Futbolownia.

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"В какой-то момент Роберт больше не хотел обновлять контракт с "Баварией". Он хотел перейти в "Реал", ведь в Мадриде играл Роналду. Я убедил поляка, что он должен быть главным нападающим в большом клубе. В "Реале" он бы превзошел Бензема, но я не мог позволить ему перейти в другой клуб в статусе второго номера, учитывая его статус в то время".

"Я подчеркивал это в переговорах со всеми клубами – "Арсенал", "Реал" и "Манчестер Сити". Левандовски закончит в "Баварии", я бы посоветовал ему оформить такой финал карьеры. Он может сконцентрироваться и продолжить бить рекорды в "Баварии". Понимаю, что сейчас это смешно слышать, но в то время у Роберта были сомнения".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Реал (Мадрид)
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Источник:
Goal.com

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