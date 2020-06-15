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Бавария опережает конкурентов в борьбе за Хавертца

Германия
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Мюнхенцы умеют работать на немецком рынке

Бавария опережает конкурентов в борьбе за Хавертца
UA-Футбол
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"Бавария" лидирует в борьбе за Кая Хавертца. Об этом передает The Telegraph.

Сейчас у мюнхенцов два приоритета - покупка Кая и Лероя Сане. И если со вторым вопрос может быть решен в ближайшее время, то с полузащитником "Байера" дела обстоят сложнее.

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Этим летом за него придется выложить не менее 100 миллионов евро. К тому же, не дремлят и конкуренты. За Хавертцом давно ведут охоту "Челси" и "Реал".

В этом сезоне на счету Кая 39 матчей и 23 результативных действия (15+8). Его контракт истекает в 2022-м году.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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