Бавария опережает конкурентов в борьбе за Хавертца

"Бавария" лидирует в борьбе за Кая Хавертца. Об этом передает The Telegraph.

Сейчас у мюнхенцов два приоритета - покупка Кая и Лероя Сане. И если со вторым вопрос может быть решен в ближайшее время, то с полузащитником "Байера" дела обстоят сложнее.

Этим летом за него придется выложить не менее 100 миллионов евро. К тому же, не дремлят и конкуренты. За Хавертцом давно ведут охоту "Челси" и "Реал".

Bayern Munich favourites to win the race for Kai Havertz | @mcgrathmike reportshttps://t.co/TkP4BrK7qb