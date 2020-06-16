Вернер не сыграет за Лейпциг в Лиге чемпионов

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не намерен доигрывать текущий сезон Лиги чемпионов в своей нынешней команде, сообщает Sport Bild.

Как пишет источник, Вернер намерен завершить в "Лейпциге" лишь сезон Бундеслиги, а затем перебраться в "Челси". Сообщается, что о трансфере Тимо будет объявлено в ближайшие дни, а сумма трансфера составит € 53 млн, то есть лондонцы выплатят полную сумму отступных, прописанную в контракте игрока.

Вернер выступает в составе "РБ Лейпциг" с 2016 года, когда перебрался туда из "Штутгарта". За свой нынешний клуб Тимо сыграл в 124 матчах Бундеслиги, в которых забил 75 голов. В "Штутгарте" он выступал с 2013 года, сыграл в 95 матчах чемпионата Германии и забил 13 мячей.