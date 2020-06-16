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Хавертц признан лучшим игроком мая в Бундеслиге

Германия
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Он забил пять мячей

Хавертц признан лучшим игроком мая в Бундеслиге
Новина українською

Лучшим игроком Бундеслиги в мае признан полузащитник "Байера" Кай Хавертц. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

На протяжении мая футболисту удалось забить пять мячей. Он сделал дубль в матчах с "Вердером" (4:1) и "Боруссией" из Менхенгладбаха (3:1), а также отличился в игре с "Фрайбургом".

21-летний футболист в текущем сезоне провел 39 матчей за "Байер" во всех турнирах и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.

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В статье: Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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