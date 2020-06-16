СМИ: Бавария готова платить Хакими 7 миллионов в год

Мюнхенская "Бавария" хочет этим летом усилить оборону Ашрафом Хакими. Об этом передает AS.

Главный козырь чемпиона Германии - солидный контракт. Испанский источник уверяет, что они готовы платить марроканцу порядка 7 миллионов евро в год.

Текущий сезон Ашраф играет за "Борусссию", однако уже летом должен вернуться в "Реал". Именно тогда будет принято решение о его будущем.

В текущем сезоне Хакими провел 43 матча и совершил 19 результативных действий. Его трансферная стоимость оценивается в 54 миллиона евро.