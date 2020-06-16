Бундеслига. Гладбах сохраняет надежду на Лигу чемпионов после разгромной победы над Вольфсбургом

Борьба за зону Лиги чемпионов продолжается. По меньшей мере до завтрашнего матча “Байера” с “Кельном” менхенгладбахская “Боруссия” остается на четвертом месте в турнирной таблице. “Жеребцы” опережают Леверкузен на два очка и приблизились к “Лейпцигу” на три пункта (РБ свой матч проведет завтра).

Против “Вольфсбурга” “Боруссия” играла без четырех игроков основы. И если к отсутствию основного опорника Закарии “жеребцы” успели уже привыкнуть (швейцарец не играл после возобновления чемпионата), то потери в виде основного левого фулбека Бенсебаини и двух ключевых игроков атаки Плеа и Тюрама (10+10 и 10+8 по голам и ассистам соответственно) казались незаменимыми.

Однако без них Гладбах провел на удивление хороший матч. “Вольфсбург” начал поединок с высокого прессинга, но “Боруссия” выдержала давление и направила прессинг гостей против них самих. Гладбах легко находил свободные зоны и проводил быстрые, вертикальные атаки. Так был забит первый гол, когда Эмболо вывел на ударную позицию Хофманна. Через 20 минут экс-игрок BVB сделал дубль – в этот раз ассистом отметился центрбек Гинтер.

После перерыва преимущество “Боруссии” было просто подавляющим. Хофманн мог делать хет-трик, хорошие момент упускал Эмболо. В конечном итоге гол забил Ларс Штиндль – 3:0 к 65-й минуте и игра сделана.

Беда “Боруссии” – это нестабильность. В хорошие дни команда Марко Розе показывает зрелищный футбол, один из лучших в лиге. Но хорошие дни сменяются трудными, и Гладбаху иногда не хватает прочности хватки, чтобы сцепиться в результат.

Для “Вольфсбурга” это поражение стало десятым в чемпионате.

Бундеслига, 32-й тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Вольфсбург” 3:0

Голы: Хофманн 10, Хофманн 30, Штиндль 65

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус (Дукуре 90) – Хофманн, Штиндль (Беннетс 90), Траоре (Херрманн 72) – Эмболо (Бенеш 81)

“Вольфсбург”: Кастельс – Герхардт (Гилявоги 70), Брукс, Понграчич (Кнохе 72), Мбабу – Арнольд (Брекало 60), Шлагер – Виктор (Гинчек 70), Клаус (Мармуш 70), Штеффен – Вегорст

Предупреждения: Эльведи 73 – Понграчич 29, Вегорст 63, Мбабу 82, Гилявоги 85