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Арминия спустя 11 лет возвращается в Бундеслигу
Конкурентам их уже не догнать
Немецкий клуб "Арминия" из Билефельда возвращается в Бундеслигу. Последний раз клуб выступал в высшем немецком дивизионе в сезоне 2008/09.
За три тура до конца сезона они опережают "Гамбург" на 7 пунктов, однако те уже сыграли матч 32-го тура. Даже чисто математически их никто догнать не сможет.
Wir sind zurück in der #Bundesliga! #AlleACHTungArminia pic.twitter.com/ITl43ZwSte— DSC ArminiaBielefeld (@arminia) June 16, 2020
Отметим, что сразу два клуба автоматически поднимаются в Бундеслигу. Третье место играет матч плей-офф против 16-го. Полностью турнирная таблица выглядит образом: