Арминия спустя 11 лет возвращается в Бундеслигу

Немецкий клуб "Арминия" из Билефельда возвращается в Бундеслигу. Последний раз клуб выступал в высшем немецком дивизионе в сезоне 2008/09.

За три тура до конца сезона они опережают "Гамбург" на 7 пунктов, однако те уже сыграли матч 32-го тура. Даже чисто математически их никто догнать не сможет.

Отметим, что сразу два клуба автоматически поднимаются в Бундеслигу. Третье место играет матч плей-офф против 16-го. Полностью турнирная таблица выглядит образом: