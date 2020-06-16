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Арминия спустя 11 лет возвращается в Бундеслигу

Германия
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Конкурентам их уже не догнать

Арминия спустя 11 лет возвращается в Бундеслигу
UA-Футбол
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Немецкий клуб "Арминия" из Билефельда возвращается в Бундеслигу. Последний раз клуб выступал в высшем немецком дивизионе в сезоне 2008/09.

За три тура до конца сезона они опережают "Гамбург" на 7 пунктов, однако те уже сыграли матч 32-го тура. Даже чисто математически их никто догнать не сможет.

Отметим, что сразу два клуба автоматически поднимаются в Бундеслигу. Третье место играет матч плей-офф против 16-го. Полностью турнирная таблица выглядит образом:

Арминия спустя 11 лет возвращается в Бундеслигу - изображение 1

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В статье: Бундеслига Арминия (Билефельд)
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