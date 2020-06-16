Бавария в 30-й раз в своей истории выиграла чемпионат Германии

Переиграв “Вердер” (1:0) в 32-м туре Бундеслиги “Бавария” стала недосягаемой для своих соперников и в 30-й раз в своей истории оформила чемпионский титул.

“Бавария” выигрывает Бундеслигу в восьмом сезоне подряд и в 15-й раз за последние 20 лет.

Это первая “серебряная салатница” в качестве тренера для Ханса-Дитера Флика, который возглавил “Баварию” в ноябре вместо Нико Ковача. Хорват был уволен после поражения “Айнтрахту” 1:5. При нем команда занимала четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре очка.

Первый круг с Фликом “Бавария” закончила на третьем месте, уступая два очка Гладбаху и четыре “Лейпцигу”, но во втором круге не имела себе равных – 15 побед в 16 матчах с общим счетом 47-9 и отрыв от Дортмунда десять очков за два тура до финаша (“Боруссия” свой матч проведет завтра).

“Бавария” может оформить дубль, если в финале Кубка Германии на “Олимпиаштадионе” обыграет леверкузенский “Байер”. Матч состоится четвертого июля.

Также “Бавария” в августе продолжит участие в Лиге чемпионов 19/20. Ожидается, что ответный матч 1/8 с “Челси” состоится 7-9 августа.