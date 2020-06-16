Бундеслига. 31-й гол Левандовски, Падерборн вылетел, Унион - остается

Вдали от дома, в дождливом северном Бремене “Бавария” выиграла свое тридцатое чемпионство. Единственный гол в первом тайме забил Роберт Левандовски. Этот мяч стал для него 31-м в Бундеслиге. Дважды поляк останавливался в отметке в 30 голов, но в этом сезоне ему впервые удалось разменять четвертый десяток. Левандовски посодействовал в голе Жером Боатенг, исполнив шикарный ассист при втором темпе после стандарта.

Больше об этом матче ничего положительного и не скажешь. “Вердер” боролся как мог, но голевые моменты начал создавать только в конце матча, после этого как “Бавария” осталась в меньшинстве. До удаления Дэвиса “Бавария” должна была забивать еще, но отличный момент упустил Левандовски. Еще гол “Баварии” был отменен из-за офсайда.

Игра могла бы сложиться совсем по-другому, если бы рефери в первом тайме удалил Альфонсо Дэвиса. Канадец сегодня был не в себе. С одной стороны он сегодня побил рекорд Бундеслиги по скорости (36.5 км/ч), но ранее, на двадцатой минуте, Дэвис грубо ударил Биттенкура в неигровом эпизоде. Удивительный недосмотр VAR. Дэвиса в итоге удалили, но только в конце матча.

Чемпионство “Баварии” могло не состояться сегодня и если бы Осако на 89-й минуте смог пробить Нойера. Однако кипер мюнхенцев сделал отличный сэйв послу удара головой японца.

1:0. Для “Вердера” проиграть “Баварии” с минимальным разрывом – это достижение. У бременцев осталось два матча, чтобы исправить свое положение и избежать прямого вылета.

Во вторую Бундеслигу уже точно отправляется “Падерборн”, сегодня проигравший “Униону”. Берлинцы, напротив, этой победой гарантировали себе участие в Бундеслиге на следующий сезон. Впечатляющее достижение абсолютного дебютанта лиге.

Третий матч вечера получился самым результативным. В увлекательном поединке между “Фрайбургом” и “Гертой” победила команда из Черного леса. Для “Герты” это второе поражение подряд – о Лиге Европы можно будет вновь думать в следующем сезоне. “Фрайбург” на данный момент занимает седьмое, еврокубкое место. Ключевой момент матча – досадный привоз “Герты”. Кипер берлинцев Ярстейн дал короткий пас опорнику Дариде, а его запрессинговал недавно вышедший на замену Петерсен. В последних трех турах “Фрайбург” обыграл Гладбах, отыгрался с 0:2 в матче против “Вольфсбурга”, а теперь выиграл у “Герты”. “Баварии” очень повезло, что она гарантировала себе чемпионство до встречи с грозной командой Кристиана Штрайха в ближайшую субботу.

Бундеслига, 32-й тур.

Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен – “Бавария” 0:1

Гол: Левандовски 43

“Вердер”: Павленка – Велькович (Писарро 88), Фогт (Лангкамп 46), Мойсандер – Гебре Селассие, Максимилиан Эггештайн, Классен (Фюллькруг 84), Фридль – Биттенкур (Сарджент 62), Осако, Рашица (Бартельс 62)

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Алаба, Боатенг, Павар – Горетцка, Киммих – Гнабри (Эрнандес 82), Мюллер, Коман – Левандовски

Предупреждения: Эггештайн 56, Лангкамп 88 – Дэвис 19, Дэвис 79, Киммих 89

Удаление: Дэвис 79

Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” – “Герта” Берлин 2:1

Голы: Грифо 61, Петерсен 71 – Ибишевич 66 (пен.)

“Фрайбург”: Шволов – Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер – Кох (Хаберер 82), Хефлер – Шаллаи (Петерсен 61), Грифо (Шлоттербек 90+3) – Вальдшмидт (Квон 82), Хелер (Франц 82)

“Герта”: Ярстейн – Платтенхардт (Эссвайн 82), Торунарига, Штарк, Пекарик – Дарида, Груйич (Кунья 83), Майер, Лукебакио – Пентек – Ибишевич

Предупреждения: Торунарига 23, Дарида 53

Берлин, “Ан дер альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин – “Падерборн” 1:0

Гол: Цолински 27 (авт.)

“Унион”: Гикевич – Райхель, Шлоттербек, Фридрих, Триммель – Премель – Ингвартсен, Андрих (Шмидебах 88), Гентнер (Кроос 77), Бюльтер (Меес 61) – Андерссон (Уджа 88)

“Падерборн”: Цингерле – Коллинз, Штродик (Дрегер 14), Хюнемайер, Хольтманн (Прегер 76) – Гьязула, Василиадис – Антви-Аджей, Риттер – Мамба (Србены 66), Цолински (Эванс 76)

Предупреждения: Премель 50 – Василиадис 53