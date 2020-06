"Серьезно?!" Дэвис забавно отреагировал на то, что стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги

Крайний защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис установил новый рекорд скорости в немецкой Бундеслиге – 19-летний канадец разогнался до 36,51 км/ч в матче 32-го тура против "Вердера" (1:0).

Альфонсо стал самым быстрым игроком в истории чемпионата с момента внедрения технологии определения скорости. Он превзошел рекорд защитника "Боруссии" Ашрафа Хакими (36,2 км/ч). В активе Дэвиса в текущем сезоне Бундеслиги 28 матчей (3 гола и 5 ассистов).

3️⃣6️⃣.5️⃣ km/h ❗️ Bayern's @AlphonsoDavies recorded a new top speed for a player this season, setting a new league record in the process ????‍♂️???? pic.twitter.com/XekuceXcpt

Но особенно интересна реакция Дэвиса на достижение:

"You set a new record of 36.51km/h..."



"Really?!"



Look at @AlphonsoDavies' reaction when he's told the speed he clocked during the game ????????????



Not even he can believe that ???? pic.twitter.com/aPj1PK47bD