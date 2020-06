Герой футбольного дня. Роберт Левандовски

Кто не в курсе, "Бавария" вчера оформила 30-е чемпионство в истории. Мюнхенский клуб стал недосягаем для конкурентов, обыграв в гостях "Вердер" - 1:0.

Конечно, решающий гол забил он - как и всегда. Роберт Левандовски не прощает даже минимальных ошибок защиты, и разобраться с вратарем после элегантного заброса от Жерома Боатенга для него не составило труда. Принял, подработал, пробил - и мяч в сетке. На секунду, 31-й раз в чемпионате. Кажется, Золотая бутса уже в кармане.

Если же говорить про статистику во всех турнирах, то она даже более внушительна - 46 голов в 40 матчах. В 31 год Левандовски показывает лучшие цифры в карьере. Благодаря жене фитнес-тренеру поляк резок, как в молодости, но при этом десятки голов забивает на колоссальном опыте, делая ровно то, что необходимо в конкретном эпизоде. Никаких лишних движений.

Левандовски делает лишь 24 касания в среднем за игру, но при этом ничуть из нее не выпадает. У него приличные 2,1 выигранных верховых единоборства, плюс 4,5 ударов по воротам за 90 минут - на секунду, лучший показатель в Бундеслиге. Роберт сосредоточен только на голах, а партнеры - на поиске поляка в чужой штрафной. Отсюда - 20 ассистов Томаса Мюллера, из которых 8 - на Левандовски.

