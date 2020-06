Румменигге: Осенью Бавария была слабее, но соперники не воспользовались этим

Председатель совета директоров мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о победе в чемпионате Германии. Цитирует руководителя Deutsche Welle.

Bayern Munich CEO Karl-Heinz Rummenigge:



"It's a strange, curious championship. In autumn, we were seven points behind. We were weaker, and you have to say the opposition failed to capitalize. Hansi Flick took over and has done a great job."#FCBayern #Bundesliga pic.twitter.com/JD1CUnTJvK