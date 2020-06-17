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Мюллер хотел покинуть Баварию по окончании сезона

Германия
(1 голосов)

Но его переубедил Ули Хенесс

Мюллер хотел покинуть Баварию по окончании сезона
Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер мог сменить команду в минувшее зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

Осенью 2019 года воспитанник действующих чемпионов немецкой Бундеслиги попросил руководство клуба продать его из-за проблем с Нико Ковачем, который на тот момент занимал пост главного тренера.

Мюллера убедил остаться президент "Баварии" Ули Хёнесс. В ноябре Ковач был уволен, а Хёнесса сменил Херберт Хайнер. В апреле Томас подписал с клубом новый контракт — до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Мюллер забил 7 голов и отдал 20 результативных передач в 31 матче чемпионата Германии. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии) 30-летний форвард забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса в 12 встречах.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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