Мюллер хотел покинуть Баварию по окончании сезона

Нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер мог сменить команду в минувшее зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

Осенью 2019 года воспитанник действующих чемпионов немецкой Бундеслиги попросил руководство клуба продать его из-за проблем с Нико Ковачем, который на тот момент занимал пост главного тренера.

Мюллера убедил остаться президент "Баварии" Ули Хёнесс. В ноябре Ковач был уволен, а Хёнесса сменил Херберт Хайнер. В апреле Томас подписал с клубом новый контракт — до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Мюллер забил 7 голов и отдал 20 результативных передач в 31 матче чемпионата Германии. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии) 30-летний форвард забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса в 12 встречах.