Бундеслига. Айнтрахт создает себе проблемы, но берет три очка в матче с Шальке

В прошлом туре “Шальке” проявил невиданную для себя цепкость и смог сыграть вничью с “Байером”. Через три дня трюк повторить не удалось. В первом тайме матча с “Айнтрахтом” “Шальке” продемонстрировал просто невиданную для команды Бундеслиги инертность. На лице игроков “кнаппен” не было больше никакой эмоции, кроме пассивности.

Франкфурт, наоборот, играл с вдохновением. Особенно приятно было смотреть за игрой японского плеймейкера Даити Камада. Именно он отдал голевой пас на Силву, а начал атаку Филип Костич, отобрав мяч у Кенни.

В первом тайме “Айнтрахт” должен был забивать больше одного гола, но продолжил свое дело после перерыва. На 50-й минуте Абрахам сделал счет 2:0, замкнув подачу со штрафного Костича.

Хотя оставалось еще больше 40 минут игрового времени, в камбэк “Шальке” не верилось. Однако “кнаппен” отыгрались. И могли рассчитывать на большее.

Сначала Маккенни удачно подключился к угловому и головой вколотил мяч в сетку. Затем “Айнтрахт” откровенно прощал сопернику – сумасшедшие промахи допустили Камада и Силва. После пропущенного гола атака Франкфурта оставалась в порядке, но защита стала пошатываться, как будто после удара в челюсть. Двойной момент упустили Матондо и Грегорич. С ударом уэльсца справился Трапп, а добивание австрийца по пустым воротам отбил Абрахам, головой вынося мяч с линии.

“Шальке” доигрывал матч вдесятером, но последний отрезок команда Дэвида Вагнера провела с вдохновением, напрочь отсутствующим у нее в первом тайме. На последних секундах при угловом “Шальке” в чужую штрафную даже подключился Нюбель, и на него пошла подача, но сравнять счет не удалось.

“Шальке” не выигрывает уже в 16 матчах Бундеслиги подряд. “Айнтрахт” опередил “кнаппен” в турнирной таблице и надеется зацепиться за еврокубки.

Бундеслига, 32-й тур. Франкфурт, “Коммерцбанк-Арена”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Шальке” 2:1

Голы: Силва 28, Абрахам 50 – Маккенни 59

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хасебе, Н’Дика – да Кошта (Чендлер 81), Кор (Соу 69), Ильзанкер (Хинтереггер 69), Роде (Гачинович 77), Костич – Камада – Силва (Дост 81)

“Шальке”: Нюбель – Миранда (Тио 83), Очипка, Кабак, Кенни – Боздоган, Шепф, Маккенни, Беккер (Матондо 46) – Кутуджу (Грегорич 57), Бужеляб (Раман 87)

Предупреждения: Камада 37, Трапп 90+1, Дост 90+1 – Маккенни 37, Очипка 54, Боздоган 56, Бужеляб 74, Боздоган 77

Удаление: Боздоган 77