Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария продлит контракт с Коутиньо до конца сезона
А по окончании контракта покинет немецкий клуб
"Бавария" продлит аренду полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны", сообщает Sky in Germany.
По сведениям источника, 28-летний бразилец останется в немецком клубе до конца сезона, который был возобновлен после остановки из-за пандемии коронавируса.
В текущем сезоне Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zago21
18.06.2020 в 15:49
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...