Бавария продлит контракт с Коутиньо до конца сезона

"Бавария" продлит аренду полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны", сообщает Sky in Germany.

По сведениям источника, 28-летний бразилец останется в немецком клубе до конца сезона, который был возобновлен после остановки из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.