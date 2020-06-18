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Бавария продлит контракт с Коутиньо до конца сезона

Германия
(1 голосов)

А по окончании контракта покинет немецкий клуб

Бавария продлит контракт с Коутиньо до конца сезона
Новина українською

"Бавария" продлит аренду полузащитника Филиппе Коутиньо у "Барселоны", сообщает Sky in Germany.

По сведениям источника, 28-летний бразилец останется в немецком клубе до конца сезона, который был возобновлен после остановки из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Коутиньо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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В статье: Филиппе Коутиньо
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Комментарии (0)
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zago21
18.06.2020 в 15:49
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