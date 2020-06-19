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"Им насрать на нас". Игрок дрезденского Динамо раскритиковал DFL за условия после камбэка сезона
Вторая Бундеслига тоже вернулась
Игрок дрезденского "Динамо" Крис Леве не сильно доволен форматом возобновления сезона во втором дивизионе Германии. Отметим, что его команда сыграла 7 матчей за последние 19 дней (1 победа, 1 ничья, 5 поражений) и столкнулась с большим количеством травм.
"Вы думаете, что кто-то в DFL думает о нас? Для Немецкой футбольной лиги все это не имеет значения! Именно нам нужно платить чертовски высокую цену за эту хрень. Им насрать на нас".
Ohje... #KSVSGD pic.twitter.com/DnH640ANW7— David Stadler (@iamstadler) June 18, 2020
За 2 тура до окончания сезона дрезденское "Динамо" идет на последнем месте, но еще сохраняет математические шансы на сохранение прописки в матчах плей-офф.