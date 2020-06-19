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Официально: Бюрки продлил контракт с Боруссией

Германия
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Любимый вратарь Киммиха

Официально: Бюрки продлил контракт с Боруссией
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Швейцарский голкипер Роман Бюрки продлил трудовой договор с "Боруссией" из Дортмунда. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, об этом сообщает пресс-служба клуба.

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29-летний вратарь в рамках текущей кампании отстоял в воротах "шмелей" 36 матчей (пропустил 45 мячей и 14 раз отыграл без пропущенных голов).

Интересно, что Бюрки и руководство "Боруссии" вели переговоры о новом контракте еще в январе, но из-за пандемии коронавирусной инфекции стороны решили отложить пролонгацию соглашения.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роман Бюрки
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