Официально: Бюрки продлил контракт с Боруссией

Швейцарский голкипер Роман Бюрки продлил трудовой договор с "Боруссией" из Дортмунда. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, об этом сообщает пресс-служба клуба.

29-летний вратарь в рамках текущей кампании отстоял в воротах "шмелей" 36 матчей (пропустил 45 мячей и 14 раз отыграл без пропущенных голов).

Интересно, что Бюрки и руководство "Боруссии" вели переговоры о новом контракте еще в январе, но из-за пандемии коронавирусной инфекции стороны решили отложить пролонгацию соглашения.