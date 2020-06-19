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Официально: Бюрки продлил контракт с Боруссией
Любимый вратарь Киммиха
Швейцарский голкипер Роман Бюрки продлил трудовой договор с "Боруссией" из Дортмунда. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, об этом сообщает пресс-служба клуба.
29-летний вратарь в рамках текущей кампании отстоял в воротах "шмелей" 36 матчей (пропустил 45 мячей и 14 раз отыграл без пропущенных голов).
???? #BÜRKI2023 ????#BVB verlängert mit Roman #Bürki! pic.twitter.com/tLjhew9tWp— Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2020
Интересно, что Бюрки и руководство "Боруссии" вели переговоры о новом контракте еще в январе, но из-за пандемии коронавирусной инфекции стороны решили отложить пролонгацию соглашения.