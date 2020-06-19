Байер снизит стоимость Хавертца, если выйдет в Лигу чемпионов

"Байер" снизит стоимость атакующего полузащитника Кая Хавертца, если попадёт в Лигу чемпионов, сообщает Football.London.

По данным источника, в случае выхода леверкузенского клуба в Лигу чемпионов стоимость полузащитника сократится с £ 90 млн (почти € 100 млн) до £ 70 млн (€ 77 млн).

В услугах Кая заинтересованы мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси", который является фаворитом в борьбе за игрока, и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Хавертц записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.