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Байер снизит стоимость Хавертца, если выйдет в Лигу чемпионов

Германия
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Сейчас стоимость игрока составляет 100 миллионов евро

Байер снизит стоимость Хавертца, если выйдет в Лигу чемпионов
Новина українською

"Байер" снизит стоимость атакующего полузащитника Кая Хавертца, если попадёт в Лигу чемпионов, сообщает Football.London.

По данным источника, в случае выхода леверкузенского клуба в Лигу чемпионов стоимость полузащитника сократится с £ 90 млн (почти € 100 млн) до £ 70 млн (€ 77 млн).

В услугах Кая заинтересованы мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси", который является фаворитом в борьбе за игрока, и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне Хавертц записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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В статье: Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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