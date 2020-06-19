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Алаба не сыграет в матче с Фрайбургом

Германия
(1 голосов)

Футболист получил травму

Алаба не сыграет в матче с Фрайбургом
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 33-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга". Команда уже обеспечила себе чемпионский титул.

"У нас в составе есть несколько травмированных.Поэтому будет несколько перестановок. Давид Алаба не сыграет. Он уже давно испытывает проблемы с голеностопом. Завтра мы дадим ему отдохнуть. Также травмирован Иван Перишич. Серж Гнабри получил ушиб. Оба также скорее всего не сыграют, но впереди у нас еще 24 часа. Посмотрим.

Люка Эрнандез? Он будет играть завтра. Сейчас у нас очень сильный дубль, некоторые футболисты которого будут помогать нам. Некоторые будут в составе и на завтрашний матч. Тем не менее, нашему составу необходима определенная глубина", — цитирует Флика официальный "Твиттер" клуба.

Матч "Бавария" — "Фрайбург" состоится 20 июня и начнется в 16.30 по киевскому времени.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Иван Перишич Серж Гнабри Ханси Флик
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