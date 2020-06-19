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Кампль покинет Лейпциг по окончании сезона

Германия
(1 голосов)

Клуб решил продать игрока

Кампль покинет Лейпциг по окончании сезона
Новина українською

По информации Bild, хавбек "РБ Лейпцига" Кевин Кампль покинет клуб этим летом. 29-летний словенец не может договориться с "быками" о новом контракте, поэтому клуб принял решение продать игрока, если договор так и не будет продлен.

Напомним, что действующее соглашение Кампля с "РБ Лейпцигом" действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету словенца 2 гола и 2 результативные передачи в 9 матчах Бундеслиги.

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В статье: Кевин Кампль РБ Лейпциг
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