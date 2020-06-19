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Кампль покинет Лейпциг по окончании сезона
Клуб решил продать игрока
По информации Bild, хавбек "РБ Лейпцига" Кевин Кампль покинет клуб этим летом. 29-летний словенец не может договориться с "быками" о новом контракте, поэтому клуб принял решение продать игрока, если договор так и не будет продлен.
Напомним, что действующее соглашение Кампля с "РБ Лейпцигом" действует до лета 2021 года.
В текущем сезоне на счету словенца 2 гола и 2 результативные передачи в 9 матчах Бундеслиги.
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