Кампль покинет Лейпциг по окончании сезона

По информации Bild, хавбек "РБ Лейпцига" Кевин Кампль покинет клуб этим летом. 29-летний словенец не может договориться с "быками" о новом контракте, поэтому клуб принял решение продать игрока, если договор так и не будет продлен.

Напомним, что действующее соглашение Кампля с "РБ Лейпцигом" действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне на счету словенца 2 гола и 2 результативные передачи в 9 матчах Бундеслиги.