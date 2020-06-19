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Хавертц, Холанд и Левандовски претендуют на звание игрока года в Бундеслиге

Германия
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Хавертц, Холанд и Левандовски претендуют на звание игрока года в Бундеслиге
UA-Футбол
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До конца немецкого чемпионата осталось провести лишь два тура. Однако уже сейчас появился список претендентов на звание игрока года в Бундеслиге.

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В него попали футболисты, которые признавались лучшими в определенные месяца. Итак, в список попали:

Роберт Левандовски ("Бавария", август)

Амин Арит ("Шальке", сентябрь)

Серж Гнабри ("Бавария", октябрь)

Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", ноябрь, декабрь)

Эрлинг Холанд ("Боруссия Д", январь)

Джейдон Санчо ("Боруссия Д", февраль)

Кай Хавертц ("Байер", май)

Отметим, что один из претендентов проводит последние дни в Германии - с нового сезона он будет защищать цвета "Челси".

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В статье: Роберт Левандовски Бундеслига Тимо Вернер Серж Гнабри Кай Хавертц Джейдон Санчо Амин Арит Эрлинг Холанд
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