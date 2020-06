Хавертц, Холанд и Левандовски претендуют на звание игрока года в Бундеслиге

До конца немецкого чемпионата осталось провести лишь два тура. Однако уже сейчас появился список претендентов на звание игрока года в Бундеслиге.

В него попали футболисты, которые признавались лучшими в определенные месяца. Итак, в список попали:

Роберт Левандовски ("Бавария", август)

Амин Арит ("Шальке", сентябрь)

Серж Гнабри ("Бавария", октябрь)

Тимо Вернер ("РБ Лейпциг", ноябрь, декабрь)

Эрлинг Холанд ("Боруссия Д", январь)

Джейдон Санчо ("Боруссия Д", февраль)

Кай Хавертц ("Байер", май)

The nominees for the 2019/20 Bundesliga Player of the Season



Vote here: https://t.co/5tvVK77f7S pic.twitter.com/TBeBS3j7DA