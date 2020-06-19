Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд в пролете: Альфонсо Дэвис признан лучшим молодым игроком сезона в Бундеслиге
У кого-то были сомнения?
Альфонсо Дэвис, который стремительно ворвался в основу "Баварии", получил награду лучшего молодого игрока сезона в Бундеслиге.
В борьбе за этот приз он опередил талантливого Эрлинга Холанда, защитника Джорджо Кени из "Шальке", а также Маркуса Тюрама и Исмаила Якобса.
В этом сезоне канадец смог провести 28 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Помимо этого, он стал самым быстрым футболистом в истории Бундеслиги.
Nicht nur auf dem Platz nicht zu stoppen, sondern auch im Voting gegen starke Konkurrenz durchgesetzt: @fcbayern-Youngster @AlphonsoDavies ist euer #BLRookie der #Bundesliga-Saison! #AWSxBundesliga pic.twitter.com/6MUUHLHOZj— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 19, 2020
Ранее стали известным претенденты на звание лучшего игрока года.