Холанд в пролете: Альфонсо Дэвис признан лучшим молодым игроком сезона в Бундеслиге

Альфонсо Дэвис, который стремительно ворвался в основу "Баварии", получил награду лучшего молодого игрока сезона в Бундеслиге.

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В борьбе за этот приз он опередил талантливого Эрлинга Холанда, защитника Джорджо Кени из "Шальке", а также Маркуса Тюрама и Исмаила Якобса.

В этом сезоне канадец смог провести 28 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Помимо этого, он стал самым быстрым футболистом в истории Бундеслиги.

Ранее стали известным претенденты на звание лучшего игрока года.