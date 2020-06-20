РБ Лейпциг - Боруссия 0:2. Дубль Холанда принес Дортмунду серебро

Сегодняшний матч показал – статус второй команды чемпионата справедливо закрепляется за Дортмундом.

Сегодня мы увидели стартовый состав “Боруссии” сезона 2020/2021. В первую очередь, речь идет о двух позициях. Первая – это Ашраф Хакими. Марокканец вряд ли останется в Дортмунде в следующем сезоне и сегодня его, пусть и не идеально, но вполне приемлемо заменил 20-летний испанец Матеу Морей, подписанный летом свободным агентом из “Барселоны”. Вторая позиция – Джейдон Санчо, который вероятно будет продан летом. Санчо сегодня остался в запасе, а вместо него в основе вышел 17-летний американец Джованни Рейна.

Именно Рейна отдал голевый пас в первом голе “Боруссии”. Это была неординарная, очень интересная атака. Все началось с того, что Матс Хуммельс, которого на удивление редко прессинговали форварды РБ, обошел на дриблинге четверых игроков “Лейпцига” и дал пас на Брандта. Брандт сыграл в стеночку с Азаром, протащил мяч по свободному флангу и прострелил в штрафную. Набегающий на мяч Рейна умудрился в одно касание дать тонкий пас Холанду на дальнюю штангу – 1:0.

Что еще было в матче? Дортмунд переигрывал “Лейпциг” в центре поля, команда Нагельсманна допускала много ошибок при владении мячом, а Тимо Вернер уже думает о Лондоне. Гол “Боруссии” был закономерен.

Дортмунд не должен был откладывать вопрос с победителем матча до 90+3 минуты. Прекрасные возможности упускали Холанд, Азар, Морей. “Лейпциг” во втором тайме стал больше бить и владеть мячом, но по-настоящему в игру так и не вошел.

Второй гол – предголевая Санчо, Брандт снова выполнил прострел и в этот раз на завершении был сам Холанд. Дубль норвежца, а всего в сезоне 2019/2020 19-летний бомбардир забил 44 гола в 39 матчах.

“Боруссия” занимает второе место в чемпионате. “Лейпциг”, учитывая поражение “Байера”, фактически гарантировал себе Лигу чемпионов.

Бундеслига, 33-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Холанд 30, Холанд 90+3

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн (Адамс 46), Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Забитцер (Ольмо 39), Кампль (Айдара 71), Анхелиньо – Форсберг (Конате 75) – Шик, Вернер (Нкунку 71)

“Боруссия”: Бюрки – Хуммельс, Джан, Пищек – Геррейру (Загаду 90+1), Витцель, Брандт, Морей (Санчо 78) – Азар (Шульц 90), Рейна (Балерди 81) – Холанд

Предупреждения: Шик 21, Кампль 53, Анхелиньо 57 – Рейна 50, Джан 74, Витцель 80