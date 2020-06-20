Бундеслига. Полурезерв Баварии расправился с Фрайбургом, Гладбах оттеснил Байер на пятое место

Девять матчей одновременно. Сезон Бундеслиги 2019/2020 подходит к концу – осталось сыграть лишь один тур. Остается только два нерешенных вопроса. Четвертое место – Гладбах или “Байер”. Кто вылетит напрямую – “Вердер” или “Фортуна”?

Но сначала два слова о “Баварии”. Ханси Флик предсказуемо выпустил нескольких резервистов в основе, для новозеландца индийского происхождения Сарпита Сингха эта игра стала дебютной в стартовом составе “Рекордмайстера”. Но в центре внимания были “старые мастера”. Левандовски готов играть все матчи и сегодня поляк сделал дубль. Сначала он добил мяч в сетку головой после удара Горетцки и сейва Шволова, а затем замкнул прострел Эрнандеса. Кроме того, Левандовски сделал сегодня ассист – именно после его передачи первый гол в матче забил Киммих. “Фрайбург” не остался без гола (Хелер), но, проиграв сегодня, лишился шансов на еврокубки.

Германию в Лиге Европы 2020/2021 будут представлять “Вольфсбург” и “Хоффенхайм”. Обе команды забили сегодня по четыре мяча соперникам без мотивации и гарантировали себе отрыв от “Фрайбурга” и “Айнтрахта”.

А кто займет пятое место, место неудачника? “РБ Лейпциг” имеет отрыв от “Байера” в три очка, но сохраняет отличную разницу мячей в +43. У “Байера” +16. Лучше разница мячей и у “Боруссии” Менхенгладбах (+25). “Жеребцы” сегодня уверенно разобрались с “Падерборном” (1:3) и обошли на два очка “Байер”, который без шансов уступил “Герте” (0:2). Теперь Леверкузену остается надеяться, что берлинцы обыграют и “жеребцов” в последнем туре. “Байер” будет играть с “Майнцем”.

“Майнц” сегодня переиграл “Вердер” и оторвался на семь очков от зоны вылета. Точно не вылетит и “Аугсбург” сыгравший вничью с “Фортуной”. Перед последним туром у “Фортуны” 30 очков и место плей-офф, “Вердер” 17-й с 28 очками. В последнем туре “Фортуна” играет на выезде с “Унионом”, “Вердер” дома с “Кельном”.

Бундеслига, 33-й тур.

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Фрайбург” 3:1

Голы: Киммих 15, Левандовски 24, Левандовски 37 – Хелер 33

“Бавария”: Ульрайх – Павар, Мартинес (Ричардс 84), Боатенг, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Сингх (Коман 64), Мюллер (Мюзьяла 88), Кюизанс (Зиркзее 63) – Левандовски

“Фрайбург”: Шволов – Гюнтер (Абраши 87), Хайнц, Линхарт, Шмид – Хефлер, Кейтель (Франц 64) – Грифо (Иттер 75), Шаллаи (Квон 46) – Хелер (Вальдшмидт 64), Петерсен

Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин – “Байер” Леверкузен 2:0

Голы: Кунья 22, Лукебакио 54

“Герта”: Ярстейн – Пекарик (Клюнтер 50), Боята, Торунарига, Платтенхардт – Штарк – Груйич, Лукебакио (Эссвайн 69), Дарида, Кунья – Пентек

“Байер”: Градецки – Венделл, Та, Тапсоба (Аларио 57), Драгович – Баумгартлингер (Амири 77), Арангис (Демирбай 46) – Бэйли (Виртц 76), Хавертц, Диаби – Фолланд (Паулиньо 46)

Предупреждения: Лукебакио 44, Груйич 70, Штарк 90+2 – Тапсоба 52, Драгович 80, Аларио 83

Падерборн, “Бентелер-Арена”

“Падерборн” – “Боруссия” Менхенгладбах 1:3

Голы: Михель 53 – Херрманн 4, Штиндль 55 (пен.), Штиндль 73

“Падерборн”: Цингерле – Дрегер (Янс 87), Хюнемайер, Коллинз – Эванс (Мамба 64), Риттер (Цолински 87), Гьязула, Антви-Аджей – Сабири (Фридьоунссон 87) – Србены (Килиан 78), Михель

“Боруссия”: Зоммер – Бенсебаини (Вендт 84), Янчке, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер – Хофманн, Штиндль (Бенеш 76), Херрманн (Траоре 74) – Эмболо (Мюзель 90)

Предупреждения: Сабири 14, Хюнемайер 54, Хюнемайер 65, Михель 86 – Бенсебаини 42, Янчке 52

Удаление: Хюнеймаер 65

Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Вольфсбург” 1:4

Голы: Матондо 70 – Вегорст 16, Вегорст 56, Мбабу 59, Виктор 69

“Шальке”: Нюбель – Кенни (Беккер 46), Кабак, Очипка, Миранда (Тио 69) – Калиджури, Маккенни, Шепф, Меркан (Раман 46) – Матондо, Грегорич (Кутуджу 65)

“Вольфсбург”: Кастельс – Руссийон, Брукс, Понграчич, Мбабу – Брекало, Арнольд, Шлагер (Герхардт 76), Штеффен (Виктор 67) – Гинчек (Мармуш 83), Вегорст

Предупреждения: Очипка 30, Грегорич 35, Кенни 38, Маккенни 58 – Штеффен 11, Мбабу 81, Руссийон 87

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:1

Голы: Кайнц 45 (пен.) – Дост 72

Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” – “Унион” Берлин 4:0

Голы: Бебу 11, Крамарич 39, Даббур 45+3, Баумгартнер 68

Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” Дюссельдорф – “Аугсбург” 1:1

Голы: Хеннингс 25 – Нидерлехнер 10

Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” – “Вердер” Бремен 3:1

Голы: Квайсон 25, Боэтиюс 30, Фернандеш 85 – Осако 58