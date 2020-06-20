Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

В матче 33-го тура Бундеслиги "Бавария" уверенно обыграла "Фрайбург" 3:1.

Дубль в этом матче сделал форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. Поляк отметился забитыми мячами на 24-й и 37-й минутах.

Это голы сталы для 31-летнего нападающего 32-м и 33-м в текущем сезоне чемпионата Германии. Таким образом, Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам за один сезон среди легионеров.

Раньше лидером по этому показателю был экс-форвард "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг - на счету у габонца был 31 гол в сезоне 2016/2017.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Роберт Левандовски забил 48 голов в 41 матче.