Рекорд Левандовски. Бавария - Фрайбург 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария уже в статусе чемпиона одолела Фрайбург. Матч примечателен тем, что Роберт Левандовски, оформив дубль, довел число забитых голов в чемпионате до 33-х. Таким образом, поляк побил рекорд Пьера-Эмерик Обамейянг по количеству голов в чемпионате Германии среди легионеров. Отметим, что рекордом Бундеслиги являются 40 мячей Герда Мюллера, которые он забил в сезоне 1971/72.

Бундеслига, 33-й тур

Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Фрайбург” 3:1

Голы: Киммих 15, Левандовски 24, Левандовски 37 – Хелер 33