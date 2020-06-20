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Рекорд Левандовски. Бавария - Фрайбург 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бавария - Фрайбург, 20 июня 2020
Вашему вниманию видео обзор матча 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария уже в статусе чемпиона одолела Фрайбург. Матч примечателен тем, что Роберт Левандовски, оформив дубль, довел число забитых голов в чемпионате до 33-х. Таким образом, поляк побил рекорд Пьера-Эмерик Обамейянг по количеству голов в чемпионате Германии среди легионеров. Отметим, что рекордом Бундеслиги являются 40 мячей Герда Мюллера, которые он забил в сезоне 1971/72.
Бундеслига, 33-й тур
Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Фрайбург” 3:1
Голы: Киммих 15, Левандовски 24, Левандовски 37 – Хелер 33