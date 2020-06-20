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Шальке - Вольфсбург 1:4. Обзор матча и видео голов
Шальке – Вольфсбург ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 33-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
“Шальке” – “Вольфсбург” 1:4
Голы: Матондо 70 – Вегорст 16, Вегорст 56, Мбабу 59, Виктор 69
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.
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