  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 33-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Дортмунд 0:2

Голы: Холанд 30, Холанд 90+3

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии видео видеоповторы РБ Лейпциг Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...