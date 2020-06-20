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РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 0:2. Обзор матча и видео голов
РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20 июня ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Бундеслига, 33-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Дортмунд 0:2
Голы: Холанд 30, Холанд 90+3
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