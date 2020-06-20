Киммих: Бавария хочет непременно победить в кубке Германии, а затем попытаться взять ЛЧ

Защитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал победу над "Фрайбургом" в матче 33-го тура Бундеслиги.

"Сегодня было заметно, что мы жаждем одержать победу, даже несмотря на то, что мы уже стали чемпионами. Хотя на кону уже больше ничего не стоит, мы хотим продолжать честное соперничество и хотим сохранять ритм. Это особенный менталитет. За этим успехом стоит большая работа.

Мы мотивируем себя не только в день матча. Все это начинается на тренировке, во время подготовки. В этом сезоне перед нами стоят большие цели. Мы хотим непременно победить в кубке Германии, а затем еще раз попытаться взять Лигу чемпионов, сохранив тот ход, который мы сейчас набрали.

Мы добивались успеха не потому, что всегда доминировали в игровом плане. За победами также часто стояли менталитет, борьба и воля к победе", - рассказал немец.