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Ханси Флик: Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм

Германия
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Наставник мюнхенцев поделился мыслями после победы над "Фрайбургом"

Ханси Флик: Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм
Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над "Фрайбургом" в матче 33-го тура Бундеслиги.

"Мы хотим задавать тон игре, создавать моменты и оказывать давление на соперника. Это и есть наша игра, и она мне очень нравится. Но и команда преследует те же самые цели, поэтому сейчас у нас все получается очень хорошо.

Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм. Оставшиеся матчи мы хотим использовать именно для этого. Сегодня все получилось очень хорошо, и в Вольфсбурге мы хотим сыграть так же", - рассказал Ханси Флик.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург Ханси Флик
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Источник:
fcbayern.com
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