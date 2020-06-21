Ханси Флик: Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над "Фрайбургом" в матче 33-го тура Бундеслиги.

"Мы хотим задавать тон игре, создавать моменты и оказывать давление на соперника. Это и есть наша игра, и она мне очень нравится. Но и команда преследует те же самые цели, поэтому сейчас у нас все получается очень хорошо.

Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм. Оставшиеся матчи мы хотим использовать именно для этого. Сегодня все получилось очень хорошо, и в Вольфсбурге мы хотим сыграть так же", - рассказал Ханси Флик.