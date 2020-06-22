Появилось фото домашней формы Боруссии на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы дортмундской "Боруссии" на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для "шмелей" жёлтом и чёрном цветах. При этом вместо привычного монотонного фона или полос на футболке присутствует узор. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.

В последнем туре "Боруссия" сыграет с "Хоффенхаймом". Матч пройдёт в Дортмунде 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевкому времени.