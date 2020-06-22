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Появилось фото домашней формы Боруссии на следующий сезон

Германия
(2 голосов)

На ней присутствует узор в виде молнии

Появилось фото домашней формы Боруссии на следующий сезон
Новина українською

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашнего комплекта игровой формы дортмундской "Боруссии" на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для "шмелей" жёлтом и чёрном цветах. При этом вместо привычного монотонного фона или полос на футболке присутствует узор. Техническим спонсором клуба является немецкая фирма Puma.Появилось фото домашней формы Боруссии на следующий сезон - изображение 1

В последнем туре "Боруссия" сыграет с "Хоффенхаймом". Матч пройдёт в Дортмунде 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевкому времени.

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В статье: Боруссия (Дортмунд)
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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
22.06.2020 в 17:47
все було ок, для чого цей камуфляж ? оО
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