Бавария не будет платить за Сане больше 40 миллионов

Эпопея с трансфером Лероя Сане в "Баварию" продолжается. Недавно стало известно, что вингер не собирается продлевать контракт с "Ман Сити".

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По информации журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" готова текущим летом заплатить за игрока 40 миллионов евро. Если "горожане" не согласятся, то через год мюнхенцы бесплатно заключат контракт с Лероем.

Because of many requests about @LeroySane19: there is still no agreement on the transfer fee. @fcbayern offers 40 Mio €. the poker continues. @ManCity now knows: Sané will go to Munich. either for a lower transfer fee in 2020. or in summer 2021 for free — Christian Falk (@cfbayern) June 21, 2020

На данный момент, порталом Transfermarkt, Сане оценивается в 80 миллионов евро. Он не играл за "горожан" с августа, но уже в ближайшее время может совершить возвращение.