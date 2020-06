Бавария не будет платить за Сане больше 40 миллионов

Эпопея с трансфером Лероя Сане в "Баварию" продолжается. Недавно стало известно, что вингер не собирается продлевать контракт с "Ман Сити".

По информации журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" готова текущим летом заплатить за игрока 40 миллионов евро. Если "горожане" не согласятся, то через год мюнхенцы бесплатно заключат контракт с Лероем.

Because of many requests about @LeroySane19: there is still no agreement on the transfer fee. @fcbayern offers 40 Mio €. the poker continues. @ManCity now knows: Sané will go to Munich. either for a lower transfer fee in 2020. or in summer 2021 for free