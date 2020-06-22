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Бавария не будет платить за Сане больше 40 миллионов

Германия
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Патовая ситуация для "горожан"

Бавария не будет платить за Сане больше 40 миллионов
UA-Футбол
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Эпопея с трансфером Лероя Сане в "Баварию" продолжается. Недавно стало известно, что вингер не собирается продлевать контракт с "Ман Сити".

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По информации журналиста Кристиана Фалька, "Бавария" готова текущим летом заплатить за игрока 40 миллионов евро. Если "горожане" не согласятся, то через год мюнхенцы бесплатно заключат контракт с Лероем.

На данный момент, порталом Transfermarkt, Сане оценивается в 80 миллионов евро. Он не играл за "горожан" с августа, но уже в ближайшее время может совершить возвращение.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Лерой Сане
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