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Боруссия полностью согласовала трансфер Менье. Бельгиец подпишет четырехлетний контракт
Совсем скоро объявит официально
Дортмундская "Боруссия" летом усилится Томасом Менье. Все детали сделки уже согласованы.
По данным Sky in Germany, бельгийский защитник не останется в Париже до августа, чтобы помочь "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. Уже сейчас он согласовал контракт сроком на четыре года.
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"Шмелям" он достанется бесплатно, так как его соглашение с французским чемпионом истекает уже 30-го июня. Официально о трансфере могут объявить до конца недели.
За парижан Томас отыграл 128 матчей, выиграв за это время 11 трофеев.
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