Боруссия полностью согласовала трансфер Менье. Бельгиец подпишет четырехлетний контракт

Дортмундская "Боруссия" летом усилится Томасом Менье. Все детали сделки уже согласованы.

По данным Sky in Germany, бельгийский защитник не останется в Париже до августа, чтобы помочь "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. Уже сейчас он согласовал контракт сроком на четыре года.

"Шмелям" он достанется бесплатно, так как его соглашение с французским чемпионом истекает уже 30-го июня. Официально о трансфере могут объявить до конца недели.

За парижан Томас отыграл 128 матчей, выиграв за это время 11 трофеев.