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Боруссия полностью согласовала трансфер Менье. Бельгиец подпишет четырехлетний контракт

Германия
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Совсем скоро объявит официально

Боруссия полностью согласовала трансфер Менье. Бельгиец подпишет четырехлетний контракт
UA-Футбол
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Дортмундская "Боруссия" летом усилится Томасом Менье. Все детали сделки уже согласованы.

По данным Sky in Germany, бельгийский защитник не останется в Париже до августа, чтобы помочь "ПСЖ" в Лиге Чемпионов. Уже сейчас он согласовал контракт сроком на четыре года.

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"Шмелям" он достанется бесплатно, так как его соглашение с французским чемпионом истекает уже 30-го июня. Официально о трансфере могут объявить до конца недели.

За парижан Томас отыграл 128 матчей, выиграв за это время 11 трофеев.

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В статье: Томас Менье Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Боруссия (Д
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