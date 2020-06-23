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Бавария не продаст Эрнандеса летом. Трансфером 80-миллионого защитника интересовался ПСЖ
Парижу придется искать других игроков
Французскому "ПСЖ" приписывали интерес к защитнику "Баварии" Люка Эрнандесу. Однако совершить сделку им не удастся.
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По данным Bild, "Бавария" не намерена продавать француза летом. Первый сезон в команде у него получился очень тяжелым из-за травм, но в него по-прежнему верит руководство. Год назад за него было заплачено 80 миллионов евро.
Что интересно, вероятно, что "ПСЖ" сможет подписать родного брата Эрнандеса.
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