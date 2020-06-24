Боруссия продлила контракт с Михаэлем Цорком. Он работает в структуре клуб с 98-го года

Михаэль Цорк еще, как минимум на два года задержится в "Боруссии". Об этом передает официальный сайт "шмелей".

Экс-футболист сборной Германии сейчас работает в немецком клубе спортивным директором. Его новый контракт теперь действителен до 2022-го года.

Ein echter Borusse: Sportdirektor Michael #Zorc hat seinen bis 2021 gültigen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert! pic.twitter.com/G6PCaVkCRn — Borussia Dortmund (@BVB) June 24, 2020

Отметим, что за время работы Цорка в клубе, коллектив трижды становился чемпионом Германии, выходил в финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Он работает в команде с момента окончания карьеры футболиста вот уже 22 года.