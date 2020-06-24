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Боруссия продлила контракт с Михаэлем Цорком. Он работает в структуре клуб с 98-го года

Германия
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Вначале был тренером, а сейчас - спортивный директором

Боруссия продлила контракт с Михаэлем Цорком. Он работает в структуре клуб с 98-го года
UA-Футбол
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Михаэль Цорк еще, как минимум на два года задержится в "Боруссии". Об этом передает официальный сайт "шмелей".

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Экс-футболист сборной Германии сейчас работает в немецком клубе спортивным директором. Его новый контракт теперь действителен до 2022-го года.

Отметим, что за время работы Цорка в клубе, коллектив трижды становился чемпионом Германии, выходил в финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Он работает в команде с момента окончания карьеры футболиста вот уже 22 года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Михаэль Цорк
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