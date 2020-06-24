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РБ Лейпциг подписал контракт с основным полузащитником
До 2023-го года
Кевин Кампль продлил контракт с "РБ Лейпцигом". Информацию об этом подтвердила пресс-служба "быков".
Новый контракт будет расчитан до 2023-го года. За "быков" полузащитник играет с лета 2015-го года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.
Kevin #Kampl verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis— RB Leipzig (@DieRotenBullen) June 24, 2020
Alle Details https://t.co/gvGUJYsUXf#DieRotenBullen https://t.co/gY4gvRhAZE
Отметим, что летом "РБ Лейпциг" покинет главная звезда.
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