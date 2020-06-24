РБ Лейпциг подписал контракт с основным полузащитником

Кевин Кампль продлил контракт с "РБ Лейпцигом". Информацию об этом подтвердила пресс-служба "быков".

Новый контракт будет расчитан до 2023-го года. За "быков" полузащитник играет с лета 2015-го года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что летом "РБ Лейпциг" покинет главная звезда.