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РБ Лейпциг подписал контракт с основным полузащитником

Германия
(1 голосов)

До 2023-го года

РБ Лейпциг подписал контракт с основным полузащитником
UA-Футбол
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Кевин Кампль продлил контракт с "РБ Лейпцигом". Информацию об этом подтвердила пресс-служба "быков".

Новый контракт будет расчитан до 2023-го года. За "быков" полузащитник играет с лета 2015-го года. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Отметим, что летом "РБ Лейпциг" покинет главная звезда.

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В статье: Кевин Кампль РБ Лейпциг
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