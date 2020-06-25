Менье - игрок Боруссии Дортмунд

На официальном сайте дортмундской "Боруссии" было объявлено о переходе защитника Тома Меньё.

Сообщается, что контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Borussia Dortmund have completed the signing of Thomas Meunier on a contract until 2024! ✍️ pic.twitter.com/OLIuvBUyzA — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 25, 2020

В сезоне-2019/2020 Мёнье защищал цвета "Пари Сен-Жермен". Футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. "ПСЖ" был признан чемпионом страны.