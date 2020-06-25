  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Менье - игрок Боруссии Дортмунд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менье - игрок Боруссии Дортмунд

Германия
(1 голосов)

Игрок подписал с клубом контракт на 4 года

Менье - игрок Боруссии Дортмунд
Новина українською

На официальном сайте дортмундской "Боруссии" было объявлено о переходе защитника Тома Меньё.

Сообщается, что контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2019/2020 Мёнье защищал цвета "Пари Сен-Жермен". Футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. "ПСЖ" был признан чемпионом страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Менье ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...