Менье - игрок Боруссии Дортмунд

На официальном сайте дортмундской "Боруссии" было объявлено о переходе защитника Тома Меньё.

Сообщается, что контракт защитника с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Borussia Dortmund have completed the signing of Thomas Meunier on a contract until 2024! ✍️ pic.twitter.com/OLIuvBUyzA