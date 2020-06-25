Менье: Боруссия играет именно в тот футбол, в который я хочу играть

Защитник "Боруссии" Тома Менье поделился впечатлениями от перехода в дортмундский клуб.

25 июня 28-летний бельгиец подисал контракт с клубом до лета 2024 года, перейдя из "ПСЖ".

""Боруссия" играет именно в тот футбол, в который я хочу играть: захватывающий, аутентичный и естественный. "Боруссия" известна своими потрясающими фанатами, и атмосфера во время игры за "ПСЖ" на "Сигнал Идуна Парк" действительно повлияла на мое решение. Я амбициозен, и, как и в случае с "Брюгге" и "ПСЖ", я хотел бы выиграть титулы с дортмундцами, — цитирует Менье официальный сайт клуба.