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Менье: Боруссия играет именно в тот футбол, в который я хочу играть

Германия
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Томас рад, что перешел в дортмундскую команду

Менье: Боруссия играет именно в тот футбол, в который я хочу играть
Новина українською

Защитник "Боруссии" Тома Менье поделился впечатлениями от перехода в дортмундский клуб.

25 июня 28-летний бельгиец подисал контракт с клубом до лета 2024 года, перейдя из "ПСЖ".

""Боруссия" играет именно в тот футбол, в который я хочу играть: захватывающий, аутентичный и естественный. "Боруссия" известна своими потрясающими фанатами, и атмосфера во время игры за "ПСЖ" на "Сигнал Идуна Парк" действительно повлияла на мое решение. Я амбициозен, и, как и в случае с "Брюгге" и "ПСЖ", я хотел бы выиграть титулы с дортмундцами, — цитирует Менье официальный сайт клуба.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Менье
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