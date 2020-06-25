Попытка номер три: Фавр будет тренировать Боруссию в следующем сезоне

Генеральный директор "Боруссии" Михаэль Цорк подтвердил информацию, что Люсьен Фавр будет работать с командой в следующем сезоне.

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"Следующий сезон мы начнем с тем же тренерским составом. У нас хорошие отношения внутри коллектива. Наша цель - играть в атакующий футбол. Новый контракт с тренером? Мы обсудим это, когда придет нужный момент", - заявил Цорк.

Французский тренер работал со "шмелями" два сезона. Оба раза его команда уверено провела первую часть, но после упускала чемпионство.

Ранее была информация, что с "Боруссией" может начать работу Нико Ковач.