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Попытка номер три: Фавр будет тренировать Боруссию в следующем сезоне
Вот только доработает ли его до конца?
Генеральный директор "Боруссии" Михаэль Цорк подтвердил информацию, что Люсьен Фавр будет работать с командой в следующем сезоне.
"Следующий сезон мы начнем с тем же тренерским составом. У нас хорошие отношения внутри коллектива. Наша цель - играть в атакующий футбол. Новый контракт с тренером? Мы обсудим это, когда придет нужный момент", - заявил Цорк.
Французский тренер работал со "шмелями" два сезона. Оба раза его команда уверено провела первую часть, но после упускала чемпионство.
Ранее была информация, что с "Боруссией" может начать работу Нико Ковач.