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Попытка номер три: Фавр будет тренировать Боруссию в следующем сезоне

Германия
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Вот только доработает ли его до конца?

Попытка номер три: Фавр будет тренировать Боруссию в следующем сезоне
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Генеральный директор "Боруссии" Михаэль Цорк подтвердил информацию, что Люсьен Фавр будет работать с командой в следующем сезоне.

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"Следующий сезон мы начнем с тем же тренерским составом. У нас хорошие отношения внутри коллектива. Наша цель - играть в атакующий футбол. Новый контракт с тренером? Мы обсудим это, когда придет нужный момент", - заявил Цорк.

Французский тренер работал со "шмелями" два сезона. Оба раза его команда уверено провела первую часть, но после упускала чемпионство.

Ранее была информация, что с "Боруссией" может начать работу Нико Ковач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр Михаэль Цорк
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