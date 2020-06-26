Бундеслига. Две интриги перед последним туром

Бундеслига раньше из всех топ-лиг возобновила свои матчи после коронавирусной паузы и раньше всех завершит сезон 2019/2020. Завтра будет сыгран последний тур в первой Бундеслиге, в воскресенье – в Бундеслиге 2. Матчи плей-офф за повышение/выживание будут сыграны второго и шестого июля. Между ними вместится финал Кубка Германии между “Байер” и “Баварией” четвертого июля. Регулярные матчи в 3 лиге будут длится до четвертого июля, плеф-офф – седьмого и 11 июля. Через 15 дней футбольный сезон в Германии будет полностью завершен.

Нерешенных вопросов перед последним туром осталось не так уж и много. “Бавария” выиграла чемпионат, “Боруссия” Дортмунд станет вице-чемпионом. Определились все участники еврокубков, вопрос только их в порядке. Неизменным останется и перечень команд из зоны вылета.

Два места на троих в Лиге чемпионов

# Команда И В Н П М РМ О 3 "РБ Лейпциг" 33 17 12 4 79-36 +43 63 4 "Боруссия" Менхенгладбах 33 19 5 9 64-39 +25 62 5 "Байер" Леверкузен 33 18 6 9 60-44 +16 60

“Байер” ухудшил свое турнирное положение, проиграв в прошлом туре “Герте” (0:2). Теперь Леверкузену остается надеяться на провал опонентов, и самим нужно в последнем туре только побеждать. Формально “Байер” может обойти и “Лейпциг”, но разница мячей в +43 у РБ против +16 у Леверкузена фактически вывела команда Юлиана Нагельсманна в Лигу чемпионов. “Лейпциг” в последнем туре играет на выезде с “Аугсбургом”.

Отставание до “Боруссии” Менхенгладбах составляет два очка. Гладбах в последнем туре играет дома с “Гертой”. “Боруссию” может устроить и ничья – “Байеру” нужно забить “Майнцу” в последнем туре девять голов, чтобы обойти по разнице “жеребцов”. Все в руках “Боруссии” – команда Марко Розе очень близка к попаданию в группу Лигу чемпионов впервые с сезона 16/17.

Порядок лигоевропейских мест

# Команда И В Н П М РМ О 4 "Боруссия" Менхенгладбах 33 19 5 9 64-39 +25 62 5 "Байер" Леверкузен 33 18 6 9 60-44 +16 60 6 "Вольфсбург" 33 13 10 10 48-42 +6 49 7 "Хоффенхайм" 33 14 7 12 49-53 -4 49

Помимо команды, которая займет пятое место, в Лигу Европу также вышли “Вольфсбург” и “Хоффенхайм”. Шестое место начинает турнир в групповой стадии, седьмое – со второго квалификационного раунда. У “Вольфсбурга” лучше разница мячей (+6 против -4), но календарь у обеих команд малоперспективный. “Вольфсбург” играет дома с “Баварией”, “Хоффенхайм” на выезде с “Боруссией” Дортмунд.

Первый вылет Бремена за 30 лет?

# Команда И В Н П М РМ О 16 "Фортуна" 33 6 12 15 36-64 -28 30 17 "Вердер" 33 7 7 19 36-68 -32 28 18 "Падерборн" 33 4 8 21 35-71 -36 20

“Фортуна” сыграла вничью девять из 14 последних своих матчей в Бундеслиге. Ничья может устроить Дюссельдорф и в последнем туре, но “Унион”, который доигрывает чемпионат без турнирной мотивации, можно и обыгрывать.

У “Вердера” дефицит в два очка и четыре мяча в разнице и в последнем туре бременцы будут играть дома против “Кельна”. Казалось бы, что может быть проще, чем обыграть дома команду, которая еще ни разу не выиграла после возобновления чемпионата и играет без турнирной мотивации? “Вердеру” нужно будет преодолеть проклятие – в последний раз команда Кофельдта побеждала на “Везерштадионе” еще в сентябре, с того времени – 11 поражений и три ничьи.

Выше 16-го места, которое дает право на участие в плей-офф за повышение/выживание обе команды уже не поднимутся. Вероятный соперник из второй лиги – “Хайденхайм” или “Гамбург”.