Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Две интриги перед последним туром
Кому вылет, а кому – Лига чемпионов
Бундеслига раньше из всех топ-лиг возобновила свои матчи после коронавирусной паузы и раньше всех завершит сезон 2019/2020. Завтра будет сыгран последний тур в первой Бундеслиге, в воскресенье – в Бундеслиге 2. Матчи плей-офф за повышение/выживание будут сыграны второго и шестого июля. Между ними вместится финал Кубка Германии между “Байер” и “Баварией” четвертого июля. Регулярные матчи в 3 лиге будут длится до четвертого июля, плеф-офф – седьмого и 11 июля. Через 15 дней футбольный сезон в Германии будет полностью завершен.
Нерешенных вопросов перед последним туром осталось не так уж и много. “Бавария” выиграла чемпионат, “Боруссия” Дортмунд станет вице-чемпионом. Определились все участники еврокубков, вопрос только их в порядке. Неизменным останется и перечень команд из зоны вылета.
Два места на троих в Лиге чемпионов
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|"РБ Лейпциг"
|33
|17
|12
|4
|79-36
|+43
|63
|4
|"Боруссия" Менхенгладбах
|33
|19
|5
|9
|64-39
|+25
|62
|5
|"Байер" Леверкузен
|33
|18
|6
|9
|60-44
|+16
|60
“Байер” ухудшил свое турнирное положение, проиграв в прошлом туре “Герте” (0:2). Теперь Леверкузену остается надеяться на провал опонентов, и самим нужно в последнем туре только побеждать. Формально “Байер” может обойти и “Лейпциг”, но разница мячей в +43 у РБ против +16 у Леверкузена фактически вывела команда Юлиана Нагельсманна в Лигу чемпионов. “Лейпциг” в последнем туре играет на выезде с “Аугсбургом”.
Отставание до “Боруссии” Менхенгладбах составляет два очка. Гладбах в последнем туре играет дома с “Гертой”. “Боруссию” может устроить и ничья – “Байеру” нужно забить “Майнцу” в последнем туре девять голов, чтобы обойти по разнице “жеребцов”. Все в руках “Боруссии” – команда Марко Розе очень близка к попаданию в группу Лигу чемпионов впервые с сезона 16/17.
Порядок лигоевропейских мест
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|"Боруссия" Менхенгладбах
|33
|19
|5
|9
|64-39
|+25
|62
|5
|"Байер" Леверкузен
|33
|18
|6
|9
|60-44
|+16
|60
|6
|"Вольфсбург"
|33
|13
|10
|10
|48-42
|+6
|49
|7
|"Хоффенхайм"
|33
|14
|7
|12
|49-53
|-4
|49
Помимо команды, которая займет пятое место, в Лигу Европу также вышли “Вольфсбург” и “Хоффенхайм”. Шестое место начинает турнир в групповой стадии, седьмое – со второго квалификационного раунда. У “Вольфсбурга” лучше разница мячей (+6 против -4), но календарь у обеих команд малоперспективный. “Вольфсбург” играет дома с “Баварией”, “Хоффенхайм” на выезде с “Боруссией” Дортмунд.
Первый вылет Бремена за 30 лет?
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|16
|"Фортуна"
|33
|6
|12
|15
|36-64
|-28
|30
|17
|"Вердер"
|33
|7
|7
|19
|36-68
|-32
|28
|18
|"Падерборн"
|33
|4
|8
|21
|35-71
|-36
|20
“Фортуна” сыграла вничью девять из 14 последних своих матчей в Бундеслиге. Ничья может устроить Дюссельдорф и в последнем туре, но “Унион”, который доигрывает чемпионат без турнирной мотивации, можно и обыгрывать.
У “Вердера” дефицит в два очка и четыре мяча в разнице и в последнем туре бременцы будут играть дома против “Кельна”. Казалось бы, что может быть проще, чем обыграть дома команду, которая еще ни разу не выиграла после возобновления чемпионата и играет без турнирной мотивации? “Вердеру” нужно будет преодолеть проклятие – в последний раз команда Кофельдта побеждала на “Везерштадионе” еще в сентябре, с того времени – 11 поражений и три ничьи.
Выше 16-го места, которое дает право на участие в плей-офф за повышение/выживание обе команды уже не поднимутся. Вероятный соперник из второй лиги – “Хайденхайм” или “Гамбург”.