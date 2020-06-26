Холанд: Я не думаю о будущем, у меня долгосрочный контракт с Боруссией

Подписав контракт с “Боруссией” Дортмунд в декабре, Эрлинг Холанд в демонстрационном видео поставил себе следующие цели: выучить немецкий, забить несколько голов, выиграть дерби и получить удовольствие от игры перед Желтой Стеной. Норвежец забил 16 голов в 17 матчах за Дортмунд и может поставить галочки напротив других целей. Теперь 19-летний Холанд задумывается о трофеях с Дортмундом.

“Я хотел бы побеждать в турнирах с BVB. Мы должны поставить перед собой цели, мы хотим атаковать и забивать как можно больше голов. Как нападающий, я хочу в этом поучаствовать”, – сказал Холанд в интервью Funke.

“Мы довольны, что заняли второе место, но конечно хотелось бы, что борьба за чемпионство с “Баварией” продолжалась дольше”.

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Его 16 голов? “Мяч должен отправляться в ворота. Кто-то должен выполнять эту работу”.

“Нападающий вкладывает очень много усилий, желания и убеждения в то, чтобы оказаться в тот месте, где будет мяч, и отправить его в ворота. Нужно быть ловким и сообразительными, и никогда не останавливаться”.

“Я не думаю много о будущем. Я живу настоящим и тем, что сейчас лучше для моей карьеры. Именно поэтому я перешел зимой в “Боруссию”. Это один из крупнейших клубов в мире. У меня долгосрочный контракт, поэтому я сейчас не думаю о смене клуба”, – сказал Холанд.