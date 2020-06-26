Интер близок к подписанию Хакими

Защитник мадридского "Реала" Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, следующим клубом марокканца с большой вероятностью станет "Интер". Переговоры между "нерадзурри" и "сливочными" находятся на продвинутой стадии и близки к завершению. Сам Ашраф уже дал согласие на переход. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн.

В нынешнем сезоне Хакими провёл в чемпионате Германии 32 матча, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 21-летнего защитника с мадридским "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В "Боруссию" он перешёл летом 2018 года на правах двухгодичной аренды.