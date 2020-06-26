Роберт Левандовски - игрок сезона в Бундеслиге

Уже завтра состоится последний тур немецкого чемпионата. Однако звание лучшего футболиста было вручено заранее.

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Награду получил главный форвард "Баварии" - Роберт Левандовски. В сезоне польский нападающий забил 33 гола, добавив сверху четыре голевые передачи. Благодаря этому, сейчас он главный претендент на Золотую Бутсу.

The cherry on top of a record-breaking season @lewy_official is our #BundesligaPOTS! pic.twitter.com/sn099N39HR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 26, 2020

Отметим, что лучшим молодым футболистом года также был признан футболист "Баварии".