Роберт Левандовски - игрок сезона в Бундеслиге

Уже завтра состоится последний тур немецкого чемпионата. Однако звание лучшего футболиста было вручено заранее.

Награду получил главный форвард "Баварии" - Роберт Левандовски. В сезоне польский нападающий забил 33 гола, добавив сверху четыре голевые передачи. Благодаря этому, сейчас он главный претендент на Золотую Бутсу.

The cherry on top of a record-breaking season @lewy_official is our #BundesligaPOTS! pic.twitter.com/sn099N39HR