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Роберт Левандовски - игрок сезона в Бундеслиге

Германия
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Очередной прекрасный сезон поляка

Роберт Левандовски - игрок сезона в Бундеслиге
UA-Футбол
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Уже завтра состоится последний тур немецкого чемпионата. Однако звание лучшего футболиста было вручено заранее.

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Награду получил главный форвард "Баварии" - Роберт Левандовски. В сезоне польский нападающий забил 33 гола, добавив сверху четыре голевые передачи. Благодаря этому, сейчас он главный претендент на Золотую Бутсу.

Отметим, что лучшим молодым футболистом года также был признан футболист "Баварии".

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен)
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